前女F4成員劉樂妍，這幾年不但把工作及生活全移往大陸，她也開了微博帳號，經常在上頭po文，稱讚大陸生活好，還大方公開自己的國族認同，跟資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，而她昨天興奮po文，透露被某人通過了好友請求，進一步查看，竟是前立委邱毅。

劉樂妍近年定居在大陸，不時發表一些推進兩岸統一的點子，例如日前希望大陸政府針對台籍空服員放寬條件並增加名額，「只要20到28歲，好手好腳只要不是智障，全部都給機會」，讓適婚年齡的台灣女子幫助大陸人口老化及不婚不生問題，還說可藉此「掏空台灣」。

劉樂妍興奮po文，說跟「偶像」互加好友成功。(翻攝自劉樂妍微博)

而除了想出歪點子外，劉樂妍也廣結同好，昨天(1/2)她在微博po文，興奮說道：「我天吶，我的偶像通過了我的好友請求！！啊啊啊！」，還曝光了兩人的私密對話，對象正是去年先後進入國民黨、新黨不分區立委名單的邱毅，對方加了她好友，還打招呼傳訊「您好」。

劉樂妍一見到偶像跟她問好，興奮到沒辦法打字，直接傳了語音訊息過去，尖叫：「謝謝老師通過我的好友請求，好開心喔」，表示能被邱毅加好友很榮幸，差點大笑出聲，最後趕忙收拾：「沒什麼事，但是我很高興」，足足說了12秒，而事實上，邱毅曾稱讚過劉樂妍：「勇敢夠嗆辣」，如今互加好友，網友倒是不意外，表示「以為你們早就是好友了」、「女版黃安遇見正品邱毅」、「矜持點，會把老師嚇到了」。

(中時新聞網)