民進黨立委莊瑞雄。(中時資料照)

亞洲週刊繼上期抨擊蔡英文總統是民選獨裁的「英皇」後，本期再度批評民進黨，指出在蔡政府治下，中天被關台，萊豬強行通過，異議人士被查水表，傳媒被網軍「出征」，對政敵造謠抹紅，早已失去黨外理想，且根本是「威權復辟，青出於藍。」

亞洲週刊於臉書預先揭露即將發行的2021年第2期週刊，有關前民進黨代理主席，同時也是美麗島事件受刑人張俊宏的專訪，內容指出，張俊宏認為民進黨才執政短短幾年，就以捍衛人權為名，用行政命令行打壓之實，無異於威權復辟，「更勝當年的藍。」

周刊也提到，回首今天台灣，經過大半世紀的民主鬥爭，當前台灣是否已倒退到戒嚴時期的威權統治？民進黨是否已忘記初衷，變成昔日自己對抗的敵人？台灣應重拾「黨外理想」的民主傳統，重新建立超越黨派的黨外聲音，用以反映民意和監察政府。

民進黨立委莊瑞雄說，台灣沒辦法再回到過去的威權時代，若非為台灣經貿、對外發展，沒有人會去做開放萊豬這種事，蔡總統是著眼於國家未來發展。

莊瑞雄表示，台灣民眾沒人認為查水表這件事是蔡總統下的令，當然在野黨可以對此大做文章，但與民眾認知相去太遠，若輿論都是不根據事實去大鳴大放，政府當然是依法行政，而且這些法令都是在國民黨執政時期通過，沒有一個是民進黨上台後新增的。

民眾黨立委張其祿說，上期亞洲週刊抨擊蔡總統有如「英皇」，民進黨發言人就立刻跳出來回應，但執政黨要做的是檢視民眾是否真有如此感受並自我反省，而不是把重點放在回擊媒體的批評。

張其祿表示，如今的立法院，已經沒有民進黨過不了的法案，但修法立法的過程中，綠營是否曾有一絲絲尊重在野黨的意見？不論是萊豬強行通過、NCC關中天等事件，民進黨有沒有一黨獨大的傲慢？這才是民進黨該回應的。

張其祿指出，過去台灣的民主運動受難者，同時也是民進黨創黨的前輩，像是前副總統呂秀蓮、張俊宏等人，近年紛紛跳出來批評現在的民進黨，他們這麼做，也不是為了求官，民進黨自己要去思考，這些年來的路線，是否已悖離當年的創黨價值和黨外精神。

(中時 )