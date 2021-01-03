以向來友台的參議員克魯茲（Ted Cruz）為首的11名共和黨籍參議員2日宣布，將在1月6日國會清點各州選舉人票時，投票否決部分爭議州的投票結果，以翻盤美國大選。

川普盟友還有招翻盤美大選，以向來友台的參議員克魯茲（Ted Cruz）為首的11名共和黨籍參議員昨（2）日宣布，將在1月6日國會清點各州選舉人票時，投票否決部分爭議州的投票結果，企圖藉此翻盤美國大選。

綜合路透社、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，以克魯茲為首的11名共和黨現任及即將就任的參議員昨日聯合發布聲明，宣布1月6日國會清點各州選舉人票時，將會投票否決部分州的選舉結果，並且要求國會立刻指示成立委員會，針對這些爭議州的選舉結果進行10天緊急審計。

他們的聲明稿指出：「國會應該立刻指派選舉委員會，這個委員會應該被賦予完全的調查權力，針對這些爭議州的選舉結果進行10天緊急審計。」

「一旦調查完成，各爭議州將檢視調查結果，並且能召集特別立法會議，在必要狀況之下認證投票有變動。」

「我們打算在1月6日，以未獲得合法認證為由，投票否決爭議州的選舉人，除非直到10天的緊急審計完成。」

參與這場終局之戰的參議員，除了克魯茲外，還包括強森（Ron Johnson）、藍福特（James Lankford）、戴恩斯（Steve Daines）、甘迺迪（John Kennedy）、布萊克本（Marsha Blackburn）、布勞恩（Mike Braun）等6名現任參議員，以及魯米斯（Cynthia Lummis）、馬紹爾（Roger Marshall）、海格提（William Hagerty）、特本維爾（Tommy Tuberville）等新科參議員。

不過這些參議員並未說明他們將瞄準哪些州投下反對票、將如何提出異議，或是加入共和黨參議員霍利（Josh Hawley）的挑戰行動，霍利先前表示，將在副總統彭斯宣布選舉結果後提出異議。

愛荷華大學（University of Iowa）法律系教授穆勒（Derek Muller）評論，共和黨參議員的行動不過是另一起政治花招，雖然1887年制定的「選舉人票統計法」（Electoral Count Act）內有關立法委員驗證選舉結果的規範相當含糊，不過現今多數學者都認為，國會議員沒有要求進行審計的合法權力。就算法律賦予國會議員這項權力，還須獲得參、眾兩院多數國會議員支持，因此基本上這個提議幾乎沒有機會過關。

不過就連參與行動的共和黨參議員也都承認成功機率不大，他們在聲明稿中強調自己「並不天真」，呼籲民主黨、甚至其他共和黨人能夠一起投下反對票。

美國會將在1月6日召開聯席會議，清點各州選舉人團票數，一旦拜登獲得的票數超過270票門檻，主持會議的副總統彭斯將立即宣布拜登勝選。選舉結果公布後，國會議員可以提出一次異議，並且至少由一名參議員及一名眾議員連署，若成功連署，參眾兩院將分別討論、表決，是否否決某一州的選舉結果，目前布魯克斯（Mo Brooks）等一票共和黨眾議員已經表態將提出異議，參議院也有共和黨參議員霍利表態提出異議。

由於民主黨把持眾議院，部分共和黨人也已經表明不會支持異議，外界普遍認為藉提出異議翻盤大選結果的可能性不高，不過先前也有部分共和黨人預估，屆時眾院將有上百名共和黨議員支持挑戰選舉結果。

(中時新聞網)