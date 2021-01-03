日職巨人隊王牌投手菅野智之決定挑戰大聯盟，根據日媒報導，他目前已經抵達美國並與經紀人伍爾夫（Joel Wolfe）見面，而根據美國資深記者摩洛西（Jon Morosi）爆料，雖然一開始傳出有多隊想簽菅野智之，不過目前僅剩3隊競爭，但他能否成功挑戰大聯盟還有一個不確定因素，就是他自身的意願。

菅野智之在交涉期不到1周時抵達美國，與經紀人討論收到的合約報價，也可能與各球團會面，交涉期限為北美時間7日下午5點，為台灣時間8日清晨6點，在這之前菅野智之要決定效力哪支隊伍。

31歲的菅野智之是2度奪下澤村賞的強投，過去在日職巨人隊8個球季拿下101勝49敗，平均自責分率僅2.32，上個球季表現也不俗，拿到14勝2敗、自責分率僅1.97，吃下137.1局，並於季後獲得母球團同意，透過入札制度挑戰大聯盟。

根據傳聞，大聯盟包含紅襪、大都會、洋基、巨人、遊騎兵、藍鳥等隊都對他有興趣，不過根據美媒摩洛西最新消息，進入最後競爭的為大都會、巨人、藍鳥等3隊。

但目前菅野智之能否挑戰大聯盟，似乎無關有沒有球隊想簽他，而是他願不願意今年前往美職，根據日媒《體育報知》報導，由於新冠肺炎疫情在北美相當不樂觀，仍未獲得有效控制，因此對於離開日本前往確診數仍相當高的美國打球，他本人還在考慮。

假如菅野智之在期限前沒有完成簽約，他便要回日職巨人隊效力，若完成簽約，該隊將要支付日職巨人隊20%簽約金作為轉隊費，根據ESPN預測，他可能獲得一紙2年2400萬美元的合約，另要付給讀賣巨人480萬，雖然價值不斐，不過菅野智之被認為是目前想挑戰大聯盟的球員中最佳的先發投手。

(中時 )