萊豬元旦起開放進口，但衛福部、農委會推出的台灣豬標章、豬貼紙卻深陷公信力疑雲，引起民眾質疑聲浪。對此，資深媒體人黃創夏直言，連萊豬標章都搞不定，還保證能確實把關？他還PO出一張圖要送給蘇內閣中的大小官員。
在萊豬開放進口前，農委會和衛福部就已提供台灣豬標章、豬貼紙供業者使用，但有業者卻被踢爆非百分之百使用萊豬，引起民眾對台灣豬標章公信力的質疑。同時，台灣豬貼紙還被發現能在網路上買到，各縣市政府也推出自製標章，諸多亂象都讓消費者一頭霧水。
黃創夏今(3日)在臉書上PO出一張寫有「生手，初學者請多包涵」的圖片，並表示，「新年快樂，送給蘇內閣中很多還不上手的大小官！」並忍不住直言，連小小的萊豬標章都搞不定，還敢打包票必能好好把關？
網友們也留言回應指出，大部分進口商都已保證不會進口萊豬，一般普羅大眾如何能買到呢？「根本就不會有萊豬進口啦」，連萊豬標章都搞不好，「這個叫做什麼蘇内閣？行政院不是新手的訓練場所，搞清楚。請用人適才」。
(中時新聞網)
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