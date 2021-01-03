國際武打巨星成龍拍過許多經典的武打戲、動作片，但也留下難以康復的傷勢，而成龍在元旦出席電影《許願神龍》宣傳活動時，他就被發現疑似腰傷復發，走路一跛一跛、需要旁人攙扶，儘管成龍一直保持親和力，但仍不難看出他表情痛苦，看起來相當吃力。

66歲成龍1日出席動畫電影《許願神龍》活動，成龍以一身灰色運動服休閒現身，儘管他在活動上全程保持微笑，親民與小朋友互動、分享新年願望、賣力宣傳新片，不過成龍身體似乎不太舒服，他在活動上幾乎都是坐著。

成龍被直擊走路一跛一跛、需要旁人攙扶，儘管成龍一直保持親和力，但仍不難看出他表情痛苦，看起來相當吃力。（圖／取材自鳳凰網）

事後成龍還被陸網拍到，他腰傷復發，只見成龍走路一跛一跛、需要出席旁人攙扶，彎著腰走路的他，行動似乎有些吃力，儘管成龍一直保持親和力，但仍不難看出他表情痛苦，模樣看起來有些憔悴。

成龍以《醉拳》、《警察故事》、《尖峰時刻》等武打作品穩坐國際巨星，不過他也拍出不少傷，敬業的成龍有不少動作戲都堅持親自上陣，而成龍日前拍電影《急先鋒》的海上追逐戲時，還不慎翻船發生落水意外，所幸火速找到成龍，而他上岸後並無大礙，才讓外界鬆了一口氣

(中時新聞網)