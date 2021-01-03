雪山步道雪況。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處提醒，山友經過結冰路段要特別小心。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處3日表示，冬季首發強力寒流，雪山氣溫雖達冰點，但因溼度不夠沒有下雪，目前園區部分登山步道早晚有結冰情形，因此整理出7大危險路段示警，呼籲山友備妥雪攀裝備再上山，另外園區聯外道路冬季易結冰，開車前來務必準備雪鏈，以免車輛打滑失控。

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，元旦這波強力寒流，雪霸園區高山地區氣溫雖降至攝氏0度至-1度，卻沒有下雪，主要是因為溼度不夠，但園區部分登山步道背陽處，清晨及夜晚有結冰情形，加上中央氣象局預估下周又有強烈大陸冷氣團來襲，山友須備妥雪攀裝備再上山比較安全。

雪管處整理出園區7大雪季登山步道危險路段，其中雪山線10.4K至10.9K容易因厚雪、硬冰加上坡度陡成為山難熱點，雪山線8.8K、大霸線9.6K至10K、大霸尖山霸基處、四秀線品田山前的V型谷皆為結冰路段，聖稜線品田斷崖、聖稜線素密達斷崖為困難斷崖地形，山友必須自備技術裝備。

雪管處強調，雪攀裝備冰斧（登山杖）、冰爪、安全頭盔等缺一不可，行前也應做好雪地訓練，並選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練。遇到高山症切記「下降、下降、再下降」高度緩解症狀，另外提醒開車來園區的遊客，除了出門前檢查車況，也要記得備妥雪鏈，以免車輛於山區聯外道路打滑造成危險。

(中時 )