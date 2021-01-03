根經濟部統計，近兩年投資台灣三大方案中，台中累計166件、總投資金額2089.38億元，件數全國第一。（盧金足攝）

「打造台中成為企業投資友善城市！」台中市府表示，經發局招商工作小組實地了解廠商投資概況與問題，舉行跨局處會議協助加速投資，讓所有廠商安心拚經濟，去年共36家廠商受益，經發局長張峯源接地氣，主動走入廠房了解投資障礙，少廠商感受到市府誠意，讓廠商安心拚經濟。

台中市經發局長張峯源在2021年新年度，向市民報告去年招商引資的成績單，促進投資中市府助排除投資障礙，共有36家企業投資台中400億元。

其中，去年最後一場招商投資障礙排除會議，再協助豪力輝、太平洋廚電及源潤豐鑄造等3家廠商投資相關行政作業，預估可促進23億元投資。

廠商選在台中打拚，是什麼因素吸引產業引鳳還巢？張峯源表示，主動訪廠及跨局處協調，是投資障礙排除最重要的成功因素，只有第一線走入產業，才能深入了解廠商需求，直言「很接地氣」，面對問題也就能侃侃而談。

投資流程包含環保、水利、建築、消防、都市計畫、法規等各面向，經發局招商工作小組最重要的工作邀集所有相關單位，共同解決廠商問題，不易發生各單位意見衝突的情形

，大幅加速投資期程，把心力都留給拚經濟。

去年底招商投資障礙排除會議，共有豪力輝、太平洋廚電及源潤豐鑄造3案，其中源潤豐鑄造為第2次進行投資障礙排除。豪力輝擁有30年機械製造經驗，因產能擴張需求，規畫投資800萬元承購原大雅區廠房緊鄰國有地，經國有財產署及市府都發局說明流程後，朝申請畸零地合併使用說明書取得土地方向辦理。

太平洋廚電為專業排油煙機製造商，自創PACIFIC品牌行銷全球，現有廠房不足，規畫投資3億元擴廠，申請特定農業區毗連非都市土地擴展計畫，會中由農業局、都發局及經發局針對擴展計畫書修正意見深入說明講解，並提供具體改善建議，盼廠商盡速審理完成進入實質投資階段。

源潤豐鑄造為台中在地指標性鑄件製造廠，生產工具機用鑄件、產業機械、電動車產業及大型能源鑄件，經營策略由早期低門檻市場轉型至高階市場，朝向風力發電設備零組件、水力發電、航太加工機及高階工具機，由於產能大幅提升，這次規劃投入20億元依《產業創新條例》申請自辦產業園區，也符合市府鼓勵民間自辦產業園區解決用地需求政策方向，針對後續流程及注意事項市府各單位將全力協助。

在美中貿易戰及疫情夾擊之下，國際經貿情勢驟變，連帶改變供應鏈生態，台商返台及在地投資都相當踴躍，根據經濟部統計，近兩年投資台灣三大方案中，台中累計166件、總投資金額2089.38億元，件數全國第一。

此外，民間投資方面，經發局統計有79件、5188億元，大量投資需求也讓投資障礙排除機制不斷運作、改善，未來將持續精進、主動出擊，讓企業有信心、更安心，「選擇台中、投資台中」。

(中時 )