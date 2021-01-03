前立法院長王金平雖因身體不適沒出席新書會，但仍送上花束祝賀。（柯宗緯攝）

高市農會理事長蕭漢俊（右）爆料，王金平13天前因為急性盲腸炎開刀，險些引發腹膜炎，如今出院在家休養。（柯宗緯攝）

資深媒體人王耀德（中）今日舉辦《紅塵煙雨》新書發表會。（柯宗緯攝）

資深媒體人王耀德今（3）日舉辦《紅塵煙雨》新書發表會，原本受邀出席的前立法院長王金平臨時缺席。王的子弟兵、高市農會理事長蕭漢俊爆料，王金平13天前因急性盲腸炎開刀，險些引發腹膜炎，如今出院在家休養。

王耀德是王金平的重要文膽，也是高雄資深媒體人，1年多前接受王金平贈送的一支十元的原子筆後，再度完成他第6本書《紅塵煙雨》，選在他70歲大壽的今天，舉辦新書發表會，但昔日老長官不克出席。

蕭漢俊透露，王金平是在去年12月底出現狀況，忍了兩天後，還是受不了，吃不下、肚子脹起來，「整個肚子像鐵一樣的硬」，王的太太打給台北榮總醫師的朋友，才趕快到醫院就醫。

蕭漢俊表示，王金平就醫確診是急性盲腸炎，當時盲腸有點破裂了，濃流到腹腔，醫生怕引發腹膜炎，開完刀後，打了10天抗生素治療，最近才出院返台北住家休養，頂多與太太在住家附近散散步。

他說，醫師交代王金平絕對不要亂跑，「他有點像過動兒一樣」，所以醫師囑咐他一定要好好在家靜養，以免傷口破裂，因此今天無法到場跟這位老弟道賀，特別委由蕭轉達，希望大家能夠諒解。

(中時 )