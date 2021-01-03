日本東京等4都縣昨天籲請中央發布「緊急事態宣言」，盼依法採取更強有力防疫措施；但中央政府憂心對經濟造成負面影響態度慎重，也對宣言效果存疑，有意先修法增訂宣言罰則。

由於轄內疫情嚴峻，首都圈1都3縣的東京都知事小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作，及神奈川縣知事黑岩祐治，2日下午拜會負責防疫事宜的經濟再生擔當大臣西村康稔，會談時間逾3小時，4 名知事在會談中籲請中央儘速檢討發布「緊急事態宣言」。

●中央政府對宣言效果存疑

日本時事通信社報導，面對地方知事籲請，中央政府對「緊急事態宣言」發布後的效果抱持疑問；為提高防疫實際效果，優先事項應為修正「緊急事態宣言」法源的「新型流感對策特別措施法」。

西村會後表示，中央政府會來檢討是否發布宣言；不過，他也表示，中央政府將基於由專家組成的政府防疫對策分科委員會意見，來進行慎重判斷。

中央政府對發布宣言抱持慎重立場，主因一旦發布宣言，將暫停社會及經濟活動，有可能讓日本經濟雪上加霜。

首相菅義偉在去年12月25日的記者會上，認為就算不發布宣言，要改變民眾行動「也是有可能的」，透露對發布宣言的消極態度。

然而，日本全境新增確診病例從去年底進入新年假期後快速增加，去年12月31日除夕日新增逾4500例創新高，東京都同日新增1337例，同創歷史新高。

菅義偉認為疫情發展至今事態嚴重，除夕及新年首日沒有休息，連日跟相關部會首長商議因應對策；他2日也在首相公邸跟厚生勞動省官員等人會面，聽取最新的疫情報告。

但即使如此，日本政府對宣言的效果仍有疑慮。西村2日再度籲請小池等人配合，先從徹底籲請餐飲店等業者暫時停業或再提早幾小時打烊，可能可以有效遏止疫情。

日本政府相關人士說，政府內部已有不滿聲音認為，「東京都政府什麼都不做，就算發布宣言，疫情也不會有什麼改變」。

如果日本政府用事後追認4名知事籲請的方式，決定發布宣言的話，可能等於承認中央政府防疫對策失敗，對內閣支持率下滑造成執政根基不穩的菅義偉來說，此舉勢將造成更進一步的打擊。

日本政府面對預計18日開議的國會新會期，目前急於彙整特別措施法修正案，檢討對不配合停業或提前打烊的業者增訂相應罰則，並希望能儘速完成修法。

●地方重防疫中央重經濟 兩者難兼顧

西日本新聞報導，4名知事2日罕見地跟西村進行逾3小時的會談，5人會後也一同接受媒體聯訪，強調「大家都明白疫情嚴峻」，必須團結因應。

不過，面對小池認為「有必要徹底抑制人員移動」，及4名知事都認為有必要發布宣言，西村說，「中央政府理解地方的迫切期望」，之後還將防疫矛頭轉向更進一步要求餐飲店再提前幾小時打烊，透露出中央與地方想法差距。

多位相關人士表示，2日的籲請是由小池發起，然後埼玉縣知事大野元裕呼應，並從去年12月29日就做好準備。

由於去年12月31日東京都新增1337例創單日新高紀錄，4都縣疫情都創歷史新高後，神奈川縣及千葉縣在今年1月1日決定加入。

不過，中央政府透過檯面下溝通，對這些知事表達為難之處，主要是菅義偉之前已否定會發布宣言。

擁有個人管道直通首相官邸的神奈川縣知事黑岩祐治，本來是希望跟菅義偉直接會談，而不是跟西村會談，不過菅義偉沒有答應。

日本政府相關人士這麼解讀，菅義偉不跟知事們會談，而是讓西村前去會談，可說是認為目前還未到發布宣言的時機。

昨天的情況也顯示出要求遏止疫情對策的地方知事，跟重視經濟而在防疫方面動作遲鈍的中央政府間差距，這種面對防疫對策的不一致，從前首相安倍晉三政府開始反覆出現，「也許政府與知事誰擁有防疫對策主導權，到現在都還不清楚」。

●緊急事態宣言法源與條件

日本國會2020年通過「新型流感對策特別措施法」修法，讓首相取得面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發布「緊急事態宣言」的法源，並通過一項附帶決議，要求一旦決定公布會限制人民權利的「緊急事態宣言」前，應先向國會提出「事前報告」。

2020年4月7日，時任首相的安倍晉三因應疫情首度發布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約一個月；後來因疫情未趨緩，又延後約3週，到5月25日全面解除。

發布「緊急事態宣言」的條件有兩項，第一是「國民生命及健康有受到顯著且重大被害之虞」；第二是「全國性且快速蔓延對國民生活及國民經濟造成重大影響，或是有造成重大影響之虞」。

各都道府縣知事即使在中央沒有發布「緊急事態宣言」的情況下，還是可以自行針對轄內業者或民眾，籲請停業或避免外出；不過，如果有中央層級的「緊急事態宣言」，對象地區知事就有明確法源依據，籲請該地居民或業者配合防疫。

●日本緊急事態宣言無強制力

根據日本政府厚生勞動省官網，「緊急事態宣言」對象都道府縣政府可以採取的措施都相同，一共有下列5項：

1、可籲請民眾配合避免不必要外出；2、可籲請相關設施所有人或管理人配合限制使用；3、可籲請民眾配合避免不必要及不緊急的跨都道府縣移動；4、可籲請民眾避免前往鬧區有服務人員接待的餐飲店等處所；5、可籲請為確保民眾生活及經濟不可或缺的業種，持續營業或運作。

日本政府如果發布「緊急事態宣言」，針對感染風險高的學校、保育所及老人中心等，及多人群聚設施如百貨公司、飯店等場所，相關單位可以「籲請」甚至「命令」限制使用，但法律並無明訂罰則，業者就算不遵守也無法開罰。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100103

(中央社)