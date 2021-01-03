金門古寧頭長老李錫榮夫婦繼2年前捐款20萬元，做為家扶中心兒童扶幼館建館經費之後，再將自己和老伴多年積攢的「老人年金」30萬元捐出來，期待有更多人加入愛心行列，讓扶幼館新建工程順利走完最後一哩路，給弱勢兒童一個溫暖的新家。

因為腿傷進行人工髖關節手術，目前行動不太方便的李錫榮，復健期間仍掛念扶幼館工程進度，特偕老伴2度捐出建設專款，由扶幼主委李根遠及委員李淑賢、郭金堡與中心主任李桂平代表接受。

李錫榮表示，自己16歲時即遭逢「古寧頭戰役」，難忘當時解放軍已進入村落，直接衝進家中的緊急狀況，戰後來到后浦城區打拚，隨時提醒自己，只要自己有能力，一定要投入社會公益，並將關心弱勢族群做為一生的職志。

李根遠說，李錫榮是金門地檢署榮譽觀護人協進會和金門警友會創會理事長，2009年擔任金門李氏宗親會理事長達八年，長期關懷地方公共事務，也是家扶中心扶幼委員和資深顧問，幾十年來未曾離開協助弱勢的行列，一直是鄉親晚輩學習的好榜樣。

(中時 )