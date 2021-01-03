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Pelicans take the lead with 41 secs left #WBD pic.twitter.com/l1YDx7bGDH — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 3, 2021

暴龍本季表現越來越不像那支東區強豪了！鵜鶘3日先靠布雷索最後41.6秒投進打破僵局的三分球，接著英格拉姆穩穩4罰俱中，幫助鵜鶘120比116氣走暴龍，鵜鶘除了拿下本季第4勝(2敗)，排名躍居西區第2，也送暴龍本季第4敗。

雙方打到讀秒階段，仍以112比112打成平手，可是布雷索埋伏左側底線接獲朗佐鮑爾傳球，穩穩投進三分外線，接下來暴龍雖想追分，且不斷嘗試故意犯規把英格拉姆送上罰球線，英格拉姆卻沉穩連續罰進4球，也讓暴龍喪失反撲機會。

自從2019年夏天被湖人交易到鵜鶘後，英格拉姆逐漸打出球星身手，今天攻下全場最高31分，另有6籃板、4助攻，「爆鞋哥」錫安威廉森也有21分、7籃板進帳，投進關鍵三分球的布雷索19分、10助攻，朗佐鮑爾與亞當斯各拿13分。

暴龍以范維利特27分最高，布契替補拿下24分，羅瑞也有16分、8助攻與6籃板，不過前役遭到暴龍內部禁賽的明星前鋒席亞卡，只打25分鐘，拿下10分、4籃板就告6犯畢業，整體表現欠佳，不過暴龍至今只拿1勝表現也太糟了。

(中時 )