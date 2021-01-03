日前臉書上出現一則中年男子刺青大秀軍火很嗆幫派兄弟影片，該名刺青男在影片中，桌上及地上擺滿性自動步槍與狙擊槍、輕機槍等式重型槍械，大方對著鏡頭炫耀「我就是槍多」，還狠嗆路弟兄，影片一流出引起網路騷動，刑事局追查後確認影片為一名家住嘉義的華姓男子，立刻南下逮人，當場獲兩把非制式手槍等，至於影片中的槍枝，華男則供稱是姐夫收藏的模擬槍。

警方在華男及姐夫家中起出大批模擬槍。(戴志揚翻攝)

網路林北哥狠嗆「我就是槍多」，狂秀「假」重軍火狼狽落網。(戴志揚翻攝)

專案小組解析影片內容，確認影片中滿口髒話及「林北」的「林北男」，就是混跡嘉義地區的小角頭華姓男子。

昨(2日)刑事局偵一隊南下會同嘉義霹靂小組搜索，在睡夢中逮捕華男及他的妻子，當場查扣2把非制式手槍、手機5支、電腦主機、螢幕各1台、本票資料1批。

據了解，華男在影片中說，「我東西都在這，我就是槍多、想找我吵架、討錢，一定讓你們收起來，不管你是什麼幫派、角頭都一樣，不管你混得多好。」

華男也供稱，因為自己和外人有債務糾紛，才會想到要拍攝影片恐嚇對方，但是否認是自己po上網。

當警方問及其餘影片中的槍枝時，華男向警方供稱，影片中槍枝都是姐夫的收藏品，幹員立刻又轉往華男的姐夫家，經搜索後起出各是模擬長短槍16枝，已及子彈與手榴彈模型。

但是華男的姐夫向警方表示，完全不知道自己收藏的模擬槍被小舅子拿來拍影片，還強調這些槍枝都已送驗，但警方則表示，若有違反槍報彈藥刀械管制條例，仍會送辦。警方訊後將依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇公眾等罪嫌，將華嫌及吳姓妻子2人移送嘉義地檢署偵辦。

(中時新聞網)