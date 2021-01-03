前總統陳水扁（右）首度主持廣播節目，訪問石川傳媒集團董事長石川（左）。

前總統陳水扁3日到高雄微微笑廣播網，他與知名廣播人石川搭檔主持廣播節目，阿扁笑說，第一次會緊張、會挫（台語，指發抖），節目中不會講政治、會講勵志人生，很多人可能不相信，但他說到做到。

阿扁表示，「顧健康也要顧巴豆（肚子）」，他不知道主持節目有多少主持費，但至少應該有個便當費，如果有剩，或許還可支付聘僱外籍移工的費用。

阿扁3日心情不錯，在主持節目前接受媒體聯訪。這也是他近年來少數大方回應媒體。

介紹阿扁主持廣播節目的台灣歐洲聯盟研究協會理事長周朝國，今也陪同阿扁到場，他表示，主要是讓阿扁分享自己的經驗，也讓年輕學生更知道如何學習與成長。

阿扁的節目是每周日上午10時到11時，他的第一集節目訪問石川傳媒集團董事長石川。

陳水扁兒子、民進黨高市議員陳致中表示，父親主持的節目是一集訪問一名來賓，節目內容是講勵志人生、小故事、經驗分享，不是政論時事，中監知道這件事。

主持完廣播節目，對於自己今天的表現，阿扁笑說，今天主持應該「有及格」；另對於中監的態度，阿扁透露，上個月30日中監有到訪，知道這件事。

(中時 )