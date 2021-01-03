南韓媒體《朝鮮日報》報導，台灣在2020年經濟成長率2.54％，成為人口2千萬以上國家中第一名，其中關鍵在於台灣「脫離中國」。綠委陳亭妃表示，蔡總統執政後，台灣不再依賴中國，這些成效讓全世界看到。但根據經濟部國際貿易局網站公布資料，2020年1至10月，台灣出口第一名國家仍為中國，佔43.6％，且成長率達13.7％。

朝鮮日報指出，蔡英文總統自2016年上任後，大力推動「脫中國產業政策」，光是至2019年8月，就有102家企業收掉中國的工廠，投資台灣。而台灣因為「脫離中國」，所以經濟超級好，2020年也得到史上最高的好景氣。

但根據國貿局在2020年12月11日所公布「我國對各洲(地區)貿易情形累計」資料顯示，2020年至10月底止，台灣對中國(含香港)，出口達1222.7億美金，佔台灣貿易出口總額43.6％，成長率達13.7％。即便扣除香港僅計算中國，出口仍達823.4億美金，佔貿易出口總額29.4％，成長率為10.5％。

曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗表示，台灣2020年經濟成長表現亮眼，主要是因為，全民配合，防疫成功，且因為現在很多產業都在家辦公，所以資通科技(Information Communication Technology，簡稱ICT)產業出口很好，而ICT很多零件是出口到中國再到全世界，因此對中貿易也創下歷史新高。至於韓國媒體說，台灣脫離中國，恐怕是不太瞭解中台貿易。

曾銘宗另指出，2020年台幣對美金升值超過5％，而經濟成長率(GDP)是採美金計算，所以我們的GDP又更好看。但若轉回台幣計算，恐怕成長有限。

(中時 )