美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，截至今天上午為止，共已發放1307萬1925劑疫苗，並有422萬5756人接種第一劑疫苗。

疾管中心表示，疫苗分發與接種第一劑的數字，都是截至美東時間今天上午9時為止，合計莫德納生技公司（Moderna）與輝瑞／BioNTech（Pfizer/BioNTech）的疫苗數字。

根據去年12月30日統計，疾管中心共已施打279萬4588劑第一劑疫苗，分發1240萬9050劑。

疾管中心表示，迄今共對長照設施分發221萬7025劑疫苗，設施內共有28萬2740人接種第一劑。

另根據疾管中心通報，截至昨天下午4時，美國至今累計2006萬1818例確診，較12月31日公布數字增加16 萬8637例，死亡病例則增加2428例，來到34萬6925例。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100103

(中央社)