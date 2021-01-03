陽明山擎天崗水牛接連死亡，相關單位已介入調查。這幾日寒流來襲，水牛的狀況再度引發各界關心。有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃也關注到此事，不過相關文章被轉PO到「發現陽明山」臉書社團，卻疑遭管理員刪除。

游錫堃昨（2）日在臉書表示，「擎天崗水牛，我們來了！」表示很多人都關心水牛的狀況，並說「今後，你們的生活環境應會改善，希望你們都能不冷不餓，永遠是快樂而健壯的牛！水牛伯祝福你們！」

「發現陽明山」管理員為陽明山國家公園管理處，有人將游錫堃的文章轉PO到社團內，不料竟被刪除。網友表示，「這下刪到大條的了」「院長的文章應該不會刪除吧」「陽管處刪立法院長的文，這公務員應該是瘋了」。

另外，有人指出那些牛吃很好，也看過陽明山國家公園的人提供食物給牛吃，「那些牛就是營養太好，精力無處發洩」「那些公牛發情很凶，會欺負母牛和人類」。游錫堃則在底下回應，「謝謝你的寶貴意見，不過，經過瞭解後，我初步判斷，牠們是又餓又冷而死掉的。」網友則爆氣表示，「院長說是餓死的！小編你們還要不要刪院長文」。

游錫堃認為，陽明山水牛是又餓又冷而死掉的。（圖／摘自發現陽明山臉書）

網友指出轉PO游錫堃文章遭刪除。（圖／摘自為牛請命-巡牛志工隊臉書）

擎天崗水牛，我們來了！ 大家都非常關心你們⋯。 關心你們的人很多， 看今天的排隊就知道！ 可惜雲霧繚繞、細雨紛飛， 所有人都無法看到你們！ 去年年底法案大清倉，很忙， 來不及來看你們，抱歉！ 今後，你們的生活環境應會改善， 希望你們都能不冷不餓， 永遠是快樂而健壯的牛！ 水牛伯祝福你們！ 由游錫堃發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)