黃立辦婚宴迎娶老婆Addlyn Kim。（黃立提供）

黃立3日辦婚宴。（黃立提供）

38歲的「台版金宣虎」黃立（本名黃柏鈞），今（3日）舉辦婚禮正式迎娶小13歲、外型神似韓國女星「秀智」的韓籍女友Addlyn Kim，成為2021年第一位舉辦婚禮的藝人！他透露，原訂去年年初要辦戶外婚禮，因疫情而延宕了一年，決定以家宴形式，邀請至親好友參與婚禮。俗話說結婚前運氣會特別好，他日前改了藝名，立馬收到演出邀約詢問，他也對製作單位喊話：「除了高富帥形象，我還有許多演出可能，請來找我演戲。」

黃立與老婆在兩年前於紐約認識，一見鍾情擦出愛火，之後談起6個月的越洋遠距戀愛，後來女生飛來台灣找他，確定了彼此是可以攜手一生的伴侶，他坦言，老婆給了他家的感覺，兩人已於前年11月在美國登記，相隔1個月後，在韓國舉辦婚禮，台灣婚禮原訂在去年年初，因疫情而延至1月3日舉行。選在跨年年假舉辦婚宴，黃立透露，跨年還與太太在101旁大樓看煙火，是籌備婚禮前的小浪漫。

「我老婆改變我很多，我20幾歲時，認為結婚不是最重要的，但在遇見我太太後，變得想要讓這個人開心，她開心我也會跟著開心」。黃立在婚宴上感性對老婆說：「謝謝讓我遇見妳，讓我變得更好；謝謝讓我遇見妳，讓我這輩子全心全意只愛妳一人，今後妳成為我的家人，攜手共度一生。」充滿愛的誓言，讓全場賓客都相當動容。Addlyn Kim也在婚禮羞曝，特愛看黃立與陳怡蓉演出的《雙城故事》，覺得劇中遠距離情節，與兩人相遇相似。

此外，黃立演出的HBO Asia原創影集《戒指流浪記》正在熱播當中，他在劇中飾演林予晞的機師前男友，只要女方有需要，他都會立馬出現，溫暖貼心形象讓許多女性心動不已，受封「台版金宣虎」。黃立認為，劇中角色「亞倫」，與他經歷相似，「在不對的時間，遇到對的人」，他說，尤其30歲後的男人遇到正確的人時，會想要改變，就像在戲裡，他與林予晞再次相遇後，「現在我改變了，想要努力追求你，成為你對的人！」

(中時 )