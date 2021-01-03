韓國單日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例時隔23天降至700例以下，12月爆發群聚感染的首爾東部看守所則再增121例，全國監獄累計1108人確診。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診增加657例，包括641例社區感染及16例境外感染移入，社區感染中444例位於首都圈、其他地區有197例。韓國至今累計確診6萬3244例，962例病歿。

韓國政府2日宣布，首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範及特別防疫期相關規定延長實施至17日，並將先前首都圈實施的5人以上聚會禁令擴大至全國，自4日凌晨零時起實施。

韓國疫情在防疫規範提升逾兩週後仍未明顯緩和，最近一天確診657例雖是2020年12月11日的689例以來首次降回700例以下，但可能是因元旦連假採檢人數下降而減少，後續疫情仍待觀察。

12月中旬爆發群聚感染的首爾東部看守所確診再添121例，據法務部統計，截至今天上午8時（台灣時間上午7時），全國監獄染疫人數共較前一天增加126例，累計1108例，包括1068名收容人及40名看守所員工，未計入家屬親友等相關病例。（編輯：郭中翰）1100103

(中央社)