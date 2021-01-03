台中市政府的愛心食物銀行，長期提供基本民生食物物資，每月提供約2400戶物資援助。（盧金足攝）

正德慈善基金會台中南屯愛心廚房，將於4日起正式開放，有感於各地仍有不少三餐不繼的家庭，在全國廣設愛心廚房，2019年用餐人次達67萬多，南屯愛心廚房是正德慈善基金會第21家愛心廚房，社會局長彭懷真盼政府結合民間力量照顧弱勢，社會更溫暖。

彭懷真感謝各界善心人士貢獻付出，投入公益，促成台中設立愛心廚房，讓寒冬中更見人心溫暖，提供需要幫助的民眾溫飽。

社會局表示，正德慈善基金會成立於1986年，南屯愛心廚房是正德慈善基金會全國第21家愛心廚房，4日正式開放後，周一到同五上午11時30分到下午1時，以及下午5時30分到下午7時供應素食午餐和晚餐；周六不供餐，提供饅頭、麵包、飲料。

愛心廚房開放所有民眾用餐，低收入戶和街友免費，一般民眾可隨意捐助餐費。

除了民間團體成立愛心廚房，台中市政府的愛心食物銀行，長期提供主食米、麵食類、罐頭食品、調味料、沙拉油等基本民生食物物資，依受助家戶人口分配，固定於每月最後一個周六發放，每戶一次可領取半年份物資。

現有大里、豐原及沙鹿3家食物銀行實體店面，另有34處發放站、15家聯盟店、7處食材交流平台，每月提供約2400戶物資援助。

近日氣溫持續下探，社會局啟動低溫關懷服務，氣溫12度以下開設「社會救助站-6號合作社」，作為街友臨時避寒處所。

社會局和台中市街友關懷協會等單位，至街頭發放保暖物資、熱食和口罩，並邀請台中醫院醫師為街友檢查身體。社會局設有專門小組持續不斷關懷，提醒街友做好保暖，注意身體狀況，平安度過寒冬。

(中時 )