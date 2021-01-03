吃到飽餐廳怎麼吃才回本一直是個熱門話題，一名網友日前與3名友人去壽喜燒吃到飽聚餐，結果他們3人不約而同都只點肉盤，不碰其他食物，驚呆原PO，很好奇為什麼，結果3人都回答，「不想讓菜跟其它配料佔肚子的空間」，讓原PO大開眼界，上網問真的是這樣嗎？引發網友熱議。

文一PO出後，讓不少人有共鳴，認為去吃到飽就是要專攻肉、吃回本，「合理啊，菜平常都吃得到，去那裡就是要吃肉吃到爽啊」、「真的，小時候窮大的會只吃肉，菜回家再吃就好了」、「我都點肉大概吃40盤」、「很多就是整盤肉直接倒進鍋裡煮，不是一片一片涮的，很怕吃太少會虧本」，還有人分享他的吃法，「一直吃肉跟海鮮，吃到要休息了才吃點菜，然後再繼續吃肉」。

但也有人認為，這樣吃很快就飽了，「只吃肉不吃點菜反而更容易膩..就吃不下了」、「年輕時也這樣，真的只愛吃肉跟垃圾食物，現在老了覺得菜比較好吃，菜會比較多一點」、「只吃肉跟海鮮，吃完滿滿的膽固醇」。

依照網友觀察，很多人去吃到飽店就是只吃肉跟海鮮，會吃青菜的只有少數人，甚至除了甜點跟冰品，都不拿其他食物，「拿火鍋料跟氣泡飲料的都是傻子」。

(中時新聞網)