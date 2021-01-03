民進黨立院黨團規劃最快立法院在11日起召開臨時會，國民黨則揚言，因政府調漲勞保健保等費用，將會嚴審預算，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，刪減預算是在野黨立委的天職這沒錯，但是硬拗健保、勞保費率，實在有失百年威權大黨風範，且認為國民黨真正的目的是為了助攻今年的美豬公投。

鄭運鵬今在臉書發文表示，國民黨為了今年8月要闖美豬公投，企圖複製2018年用公投來破壞政府施政的路數，所以臨時會和新會期要花招盡出、玩東搞西，這也是民進黨預期中的事情，不過，議事攻防是一回事，亂找理由寫海量動議來製造議事人員困擾，這部分就要講清楚了。

鄭運鵬指出，刪減預算是在野黨立委的天職這沒錯，但請不要硬拗健保、勞保費率。勞健保即使在特殊狀況下必須由政府編列預算挹注，但在財務架構上也不能背離「自給自足」的保險基金性質，不然所有保險基金都是政府預算支出，反正就提高國人其他稅負就好。

所以，鄭運鵬認為，1月1日起調高健保費率，並不是政府預算不足，而是執政黨扛起黑臉角色，回歸正常的保費機制而已，即使國民黨砍了歲出預算，也不可能、不應該因此回頭調降健保費率。事實上，行政院長蘇貞昌上任後如果沒有疫情搗蛋，去年和今年已經可以是綠字預算了。

鄭運鵬直言，國民黨臨時會要議事攻防，民進黨團一定尊重，不過，請理由正當合理，亂帶民粹風向，實在有失百年威權大黨風範。

(中時新聞網)