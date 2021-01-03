英國的變種新冠病毒再度入侵大陸，繼上海之後，廣東昨日（2日）也首次發現英國變種病毒株，此外，深圳則驗出一宗來自香港的無症狀感染個案。

大陸廣東省疾控中心對去年9月以來的境外輸入確診及無症狀感染者病毒樣本進行分析，至2日發現一名去年12月4日從英國入境的確診18歲大陸男子的病毒樣本，與英國變種病毒基因序列高度相似。該患者是一名留學生，入境廣州時病毒核酸檢測顯示他無染疫，至同月18日在隔離點覆檢時顯示受感染，送廣州市第八人民醫院隔離治療，經診斷確診，目前仍留院觀察。廣東省疾控中心同月27日對該院採集的病例樣本進行基因組測序分析時，初步發現變種病毒株，上周六再次進行高通量測序覆核確認。

另外，廣東省衞健委今日（3日）通報，過去一日全省新增境外輸入確診病例兩宗，廣州一宗來自孟加拉，肇慶一宗則來自印尼，同日新增2宗境外輸入無症狀感染個案，深圳一宗來自香港，佛山一人來自土耳其，以上確診及無症狀感染者均在隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

(中時 )