王心凌2日在台北小巨蛋舉辦「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」順利成功，緋聞男友藍蔚文現身力挺，引起關注，立刻上了即時新聞。會後王心凌在慶功宴上嬌嗔問媒體：「我的演唱會，怎麼第一個新聞不是我啊？」表示自己事先安排親朋好友坐在同一區，家人跟朋友也都認識，反問媒體「我的朋友那麼多，為什麼你們只有拍一位？」

媒體關心她是否好事近了？她說，「今天就是我最大的好事，我的下一個好事希望在高雄」，表示處女座的自己凡事要求完美，這一個月來很少跟朋友見面，都在專心準備演唱會跟保養喉龍，跨年夜也都在彩排，付出很多心力，新年希望就是可以把演唱會帶到高雄，主辦單位正在安排中，希望6月可以到高雄演出。「好朋友」是否傳訊幫他加油？她說「我的好朋友都有。」

她在台上與嘉賓伍佰又唱又跳，還大膽要求愛的抱抱，伍佰也相當配合，兩人笑果十足。其實私下她很尊敬伍佰，彩排時她一直後退，伍佰主動說「心凌可以靠近一點」，她想說既然伍佰都這麼說，那乾脆跟他索抱好了，在那麼多人面前他應該不好意思拒絕。她直到演出結束後才透露因穿高跟鞋唱跳導致兩隻腳趾輪流抽筋，唱完後最想回家喝一杯香檳紓壓。

王心凌昨晚在台北小巨蛋的演唱會順利成功。（盧禕祺攝）

(中時 )