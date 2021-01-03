2021台灣有你真好-陳代表說到做到-元旦衝海去(取自駐荷代表處臉書)

駐荷代表陳欣新在雙十國慶時曾表示，若駐荷代表處的粉專在11月10日之前能夠有1萬名粉絲，她和代表處員工們將會參加荷蘭著名的跳海活動，而今年元旦陳代表也兌現承諾跳入北海。對此，台南市議員謝龍介提醒，下次要跳海的時候，可以寫信給他，他和台北市議員王世堅可協助安全維護。

我駐荷蘭代表處國慶日時在臉書上PO出一段影片發文慶賀國慶，「中華民國109歲生日快樂」，陳欣新表示，如果在11月10日之前，駐和代表處的臉書能有1萬個粉絲，她和同仁會在2021年元旦參加荷蘭著名跳海活動，跳入冰天雪地的大海中。

駐荷代表處臉書粉專按讚數在跨年前就已達標，雖然荷蘭方面因為疫情影響，取消跳海活動，但陳代表仍在元旦時實踐承諾跳入北海，台灣駐荷代表處也在臉書上PO出陳代表和家人手持國旗衝入海中的影片，並指出，陳代表在雨後彩虹啦啦隊助陣下，帶著超級戰警跟家人衝入冰冷的北海中，完成對各位好朋友的承諾，「上來後大家都說不冷、不冷、真的.......不冷」。

《東森新聞》報導，謝龍介表示，如果以後還要跳海，安全防護應該嚴謹一點，並以王世堅跳海，以及自己跳綠川為例，指出這都是有事先申請並找人做好安全維護，「如果是要公諸於世的影片，就必須做得較嚴謹一點」。

謝龍介還提醒陳代表，下次要做的時候，不妨寫信給他，「我和王世堅可以幫你做安全維護」。

(中時新聞網)