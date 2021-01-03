台灣中油公司自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.2元、95無鉛汽油每公升25.7元、98無鉛汽油每公升27.7元、超級柴油每公升21.8元。

台灣中油表示，本週受美國總統川普簽署2.3兆美元紓困法案及歐洲開始施打COVID-19(武漢肺炎)輝瑞（Pfizer）疫苗等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶50.91美元，較前週50.32美元上漲0.59美元，新臺幣兌美元匯率升值0.024元，國內油價依公式計算漲幅為0.87%，調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時新聞網)