蘇震清太太控訴檢方偵訊錄音檔案涉嫌變造，引發屏東鄉親認為司法不公。（圖／記者周志龍攝）

立委蘇震清因「SOGO案」身陷囹圄，日前遭台北地院審理後，裁定繼續延長羈押至2月21日；屏東政壇因SOGO案翻天覆地，一名屏東在地人士卻透露，蘇震清基層實力不容小覷，近期有民調已在探尋「無黨籍蘇震清」參選2022年屏東縣長的支持度，令人意外。

2022年屏東縣長之爭，最早從去年初已開始起跑，原先最有實力的人選，包括民進黨籍立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄和蘇震清等4人。去年7月底SOGO案爆發後，原以為涉案人之一的蘇震清早被踢出競爭者名單外，但去年底開始，卻有屏東民眾接到「若蘇震清以無黨籍競選屏東縣長是否會支持」等民調電話。

為何有「蘇震清選縣長」的民調，一名屏東地方人士分析，由於檢方問訊錄音檔有問題，以及蘇震清向「太平洋流通公司」前董事長李恆隆的借款早已在3年前還清，卻在去年才被偵辦等疑點，讓蘇震清案被視為「政治案件」的效應已在地方開始發酵。該人士說，蘇震清被收押前後，再到被認為是政治案件的民調趨勢恐會呈現Ｖ字。

一名親蘇震清家屬的人士表示，家人只希望阿忠（蘇震清）能趕快平安出來，其他並沒有任何想法。但他也透露，去年12月中有千位屏東鄉親北上聲援蘇震清時，同黨立委鍾佳濱意外到活動現場露臉，除了想讓鄉親看到他有情義的一面，大概也是想爭取某方面的支持，藉此突破他爭取屏東縣長的僵局。

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(中時新聞網)