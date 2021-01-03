2020年在現實生活來說，由於疫情的肆虐，讓許多人都感到憂心、焦慮；但對於股市來說，卻是空前的大多頭年，不過這個多頭年，恐怕不是人人賺的到。許多投資人因為預設立場、因為肺炎席捲全球、認為台股不該創歷史新高，進而始終觀望、甚至看空的人，可說是悶爆了！不過昨日種種譬如昨日死，新的年度來臨，去年沒賺到的、賺不夠的，如何在今年加倍奉還，才是重點。

記得在過去幾次的專欄中不斷討論到，最令投資人跌破眼鏡的「技術分析」，畢竟去年多次出現「高檔爆量長黑K」這樣的技術分析敗象，但台股卻仍然妖擋殺妖、魔擋殺魔的屢創歷史新高。這一切的原因，就在於「資金」。

兩個禮拜前，專欄中明確地用簡易的計算方式，計算出台股的目標價，保守估計16193點，樂觀目標17727點。兩週前你也許會認為這目標價簡直是瘋了！但現在，或許你已經開始期待。的確沒有錯，2009年在無薪假橫行，公司倒閉、停工蔚為市場風潮的前提下，台股僅藉著「QE 1」的無基之彈，就能夠激漲90%以上，那麼在去年11月上市櫃營收與外銷訂單都改寫歷史新高，且全球同步釋放出空前的資金規模下，16193點或17727點會太過份嗎？總歸一句話，只要資金還在，行情就還在。尚且不到15000點的台股，只要敢拚，何嘗不是機會。

12月由於「報價上漲」的效益，台股由航運、鋼鐵、記憶體等低價族群掛帥，但元月份各位須留意，上漲結構可能略有異動。由於許多受惠於漲價題材的股票已經漲多，開始會面臨資金的循環，也就是內資主力們，會開始做獲利調節的動作，再加上這個月耶誕假期結束，外資陸續歸隊，因此盤面焦點可能會重新聚焦回容易吸引績優買盤的高價股、電子股身上。尤其在11月、12月初表現佳，但12月中旬過後即開始震盪整理的族群，最有機會優先表態。如被動元件、電動車、工具機、蘋概股等，都是未來可留意的方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)