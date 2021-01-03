據南竿航空站統計，2020年載客量達37萬176人次，比2019年成長率19.02％。（葉書宏攝）

據南竿航空站統計，2020年載客量達37萬176人次，比2019年成長率19.02％。（葉書宏攝）

2020年受到新冠肺炎疫情影響無法出國，國人紛紛轉往離島、花東等地旅遊，據南竿航空站統計，2020年載客量達37萬176人次，比2019年成長率19.02％。連江縣交通旅遊局長林長青今（3日）說，主要受到疫情影響國旅大爆發，加上近年來馬祖軟硬體設施更新，獲得國人青睞。

南竿航空站統計，上半年因疫情影響，旅客數下滑，1至5月7萬4870人次，但6月國內旅遊解封後， 6月至12月總計29萬5306人次，總載客量37萬176人次，與2019年31萬1012人次相比，成長5萬9164人次，成長率19.02％。

林長青說，受到新冠肺炎影響重創旅遊，馬祖上半年遊客人數銳減，但自6月開始疫情解封，國人轉往離島、花東等地旅遊，機位供不應求。此外，近年來馬祖針對交通、旅遊等設施重新規畫打造，營造出結合在地特色及戰地風光的文化，獲得國人青睞。

林長青也提及，觀光業者已經透露2021年馬祖觀光看好，目前四鄉五島旅宿業者已經接到今年5月、6月的訂單，且數量持續攀升，他也呼籲，要前來馬祖旅遊的民眾要提前做好交通、旅宿等規畫，才能在馬祖安心暢遊，體驗最道地的馬祖文化。

(中時 )