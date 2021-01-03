有情人終成眷屬，要選那一天走上紅毯？台中市府統計有紀念性的日子，1月1日象徵「一心一意」、2月14日西洋情人節、5月20日諧音「我愛妳」、9月9日寓意「長長久久」、9月20日讀起來如「就愛你」、10月10日「十全十美」好彩頭，12月25日「幸福耶誕」等，成為近年新人辦理結婚登記的熱門選擇。

民政局長吳世瑋說，具有特殊意義或諧音的日子中，影響結婚登記對數多寡的因素包括當天是否是農曆的宜嫁娶的好日子、上班日等，以台中市近4年元旦結婚登記對數，2018年共有194對、2019年有121對、2020年有120對，2021年則有116對。

其中，2018年元旦正好是黃道吉日，選擇結婚登記的對數相對較多，今年元旦適逢連假，也有116對新人登記結婚，顯見特殊日期結婚好記又具有紀念性，已是新人朋友的首選。

吳世瑋表示，民政局為新人準備的「成家福袋」送給大家滿滿的祝福，戶政事務所也會策畫具特殊意義的活動，並準備貼心禮。

元旦清水戶所搭配台中女麗購活動，推出「元旦吉時 登記及時」結婚登記按讚打卡活動，送限定「愛GO(購)包」；大里戶所「0101妳（你）是唯一：婚登送文創婚燈」活動，祝福結婚登記的新人朋友。

民政局表示，目前結婚登記可到全國任一戶政事務所辦理，新人們可選擇就近或具特色的戶政事務所辦理結婚登記，假日辦理結婚登記則需先向戶政事務所預約，或是於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日。

台中市各戶政事務所積極推展人口政策，發揮巧思打造特色主題拍照牆，增添拍照幸福感及趣味，讓每對辦理結婚登記的新人，都能感受到台中市戶所用心與貼心的服務。

(中時 )