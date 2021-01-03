女星大S(徐熙媛)跟妹妹小S當年以唱跳女團「S.O.S」身分出道，之後轉戰戲劇圈成績亮眼，2010年閃婚大陸俏江南集團總裁汪小菲，如今成了一雙子女的母親，始終給人溫柔、優雅的感覺，沒想到近日被好友蔡康永爆料，她在片場單靠勾手指動作來指揮助理做事，蔡康永也直言這是訓練狗，而不是對待人的態度。

大S無論婚前、婚後都相當注意形象，曾跟丈夫攜手登上實境秀，感情甜蜜加上她在生活中展現輕柔優雅的樣貌，兩人因此被外界視為模範夫妻，但近日蔡康永出席了《2021有一說一》街頭演講，對一般民眾談論人際關係與溝通，直言：「我覺得我們被很多人際關係的神話被綁住了」，並拿大S跟助理的默契作為例子。

推出過多本討論說話藝術與情商的蔡康永，在演講中提起了好友大S，透露她拍戲時沒有辦法轉身說話，就靠暗號跟助理聯繫，勾不同的手指或手勢，助理就會遞上水、披外套、補妝等，但蔡康永也直言：「你這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度」。

而他之所以提這個例子，是因為很多人覺得好的人際關係，必定是對方懂得自己，但像大S這樣，勾勾手就讓助理得知需求，這根本不是所謂的彼此之間的懂得，「如果把人訓練成這樣子，那不叫做他懂你，他只是被你訓練完成而已」。

因此蔡康永覺得，應該放掉這些「神話」，別為委屈自己，「你的手腳被綁住的時候，你永遠都不可能跳出美麗的舞蹈」，也說人不只活這麼一天，未來還很長遠，「你所建立的人際關係，有可能在未來的某一天開花結果」。

(中時新聞網)