一名女網友分享自己的求職經驗表示，近日應徵一個行政客服的工作，原本以為月薪26K，不過當對方告知她真實薪資結構後，讓她瞬間驚呆，大喊「根本白做工吧」。

這名網友在網路論壇《Dcard》以「這什麼薪資結構...？」為題發文表示，近日應徵了一家公司的行政客服工作，不料一問薪資才知道，底薪只有10000元、全勤12000元，其他全部加起來才有26K，原PO看到這個數字後驚呆，直言「萬一沒有全勤，不就等於白做工？」。

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言回應「這種薪資真的是自以為聰明，其實跟白癡一樣」、「若請假就低於法定最低薪資了」、「底薪壓那麼低，年終不就...」、「出去端盤子，還比你面試的薪水好」。

有網友分析，這是很多公司常見的手法，用低本薪+其他加給、津貼之類的名義疊上去，用意是降低公司負擔的勞保金額。根據勞基法規定，勞工每月在正常工作時間內所得之工資，不得低於每月基本工資扣除因請假而未發之每日基本工資後之餘額。

今年元旦起，每月基本工資調整為24000元，每小時基本工資調整為160元，若勞工請事假一天，其當月薪資不得低於23200元（即24000元-800元）。

歷年漲幅最低！本工資月薪漲至24K時薪漲2元

(中時新聞網)