冰棒創辦人李銘煌，原是塑膠產業的老闆，休假時，他常帶家人到台東玩，也認識許多朋友，沒想到，幾次遊玩下，發現當地竟出現種種問題，不是沒人幫忙採收，就是水果過熟無法進入市場銷售，最終只能轉送他人或堆肥，這些問題，也成了果農無限委屈及無奈。

中年白手起家嚐盡冷暖 用「一支枝仔冰」回饋土地

農民表示，唯一困擾就是沒有工人可幫忙採收，像這一季就碰到了滯銷問題，雖然有採收但是無人願意收購，在採收季節裡，許多農物會出現爛掉或乾掉的現象，農民坦言：「這些只能剪掉放田裡，我們無法帶回去做加工處理，這些就是我們的痛苦」。李銘煌說道，來到這裡才知做農的人有這麼多無奈，他表示，這邊完全沒有任何資訊，但問題總要解決，於是李慢慢就把資源引進台東，希望能協助果農將農作物進行二次加工。

冰棒生產塑型。（圖/孫芳柔攝）

冰棒生產線。（圖/孫芳柔攝）

在地婦女加入冰棒製造二次加工生產。（圖/孫芳柔攝）

他提到，水果大量滯銷，一般人能吃多少其實很有限，所以才想說做成冰棒，李明煌表示，一來可以保存很久，二來自己本身是做塑膠射出的，對食品沒有很了解，只知道東西不要讓它壞掉，最快方法就是冷凍，他坦言「雖然這個方法是最笨的，但也是唯一辦法」。一開始覺得新鮮好玩，沒想到經過一年後，李說道，那種麻煩程度已經超乎想像，甚至許多朋友都在等著看我笑話，到了第二年，他跟太太討論到，執行銷售上，若無法達到損平衡點時，我們就立即結束，李坦言「因為我還輸得起」。

二代農民與冰棒創辦人。（圖/孫芳柔攝）

洛神花海。（圖/邱子軒攝）

雖然過程歷經許多挫折，在我快要放棄時，主婦聯盟給了我一線希望，一次突如其來的查場，讓我們有了後續大筆訂單，李明煌表示，「雖然前期路走得很崎嶇，我很感謝老天爺，讓我能夠做到現在」。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)