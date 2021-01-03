嚴正嵐於1月31日獻聲公益演出。（家扶基金會提供）

嚴正嵐近期忙於新劇拍攝並錄製新專輯，2018年發行首張個人專輯《告白It’s time to tell you》的她，將應家扶基金會邀約即於1月31日登上表演舞台，表演前夕，嚴正嵐特別準備小點心暖心探班一起共演的家扶兒少，希望新的一年用一點小驚喜，和大家一起開心練習。嚴正嵐說：「能夠跟著孩子們一起登上舞台真的很興奮，看到他們每個人都很努力的練習，讓我覺得自己一定也要好好準備，和他們一起用最完美的方式呈現這場演出。」也期盼大家一起用行動支持家扶的孩子們，讓家扶「才藝培育計畫」幫助更多孩子找到人生的方向。

兼具創作歌手的身分，嚴正嵐對這次音樂會主題曲《心無限》相當讚賞，「這次的主題曲是由家扶的思華獨自創作詞曲，輕快且充滿正面能量，能夠寫出這樣的曲子真的很棒」；嚴正嵐也為音樂會極力催票：「孩子們都是最棒最優秀的！他們努力的過程都將化為最棒的成果，1月31日邀請大家一起到場，現場的演出絕對精采可期！」

1月31日登場的「家扶七十心無限音樂會」，由魚丁糸團長可田擔綱節目總監，攜手嚴正嵐、霜語、林逸欣、陳芳語等多位藝人，與家扶的孩子們共同登台演出，售票所得將全數用於「才藝培育計畫」，用愛陪伴孩子們一起勇敢逐夢。

(中時 )