國民黨青年意識抬頭，青年部發動「參政七號角」，更激發年輕幕僚決定參選民代，包括田方倫、朱立倫發言人淩濤等多位前青年團總團長，及連勝文發言人錢震宇、智庫副執行長黃心華、羅智強助理楊植斗等，都決定投入2022縣市議員黨內初選。對此，國民黨立委陳以信以自身經驗為例，勉勵這些年輕世代能為國民黨重新贏回民心。

國民黨致力年輕化，推動年輕世代參與政治活動，對此，陳以信今也在臉書發文回憶過往，20年前剛退伍到立法院工作，當陳學聖立委的國會助理，當年只想了解政治的運作，從沒想到未來自己將會從政，且來自沒有背景的警察家庭的，無錢無勢，當時絕不相信國民黨有一天會提名他當立法委員，但是這事真的發生了！

陳以信表示，從國會助理、國民黨發言人、總統府發言人，到當上立法委員，這是國民黨給他的機會，雖然在黨內這樣的例子不多見，但希望他的經歷可以鼓勵其他年輕人，現在加入國民黨是有心從政青年的最好時機！

陳以信坦言，過去國民黨家大業大，選舉時黨內有資源，黨外有鐵票，黨提名就幾乎當選，因此想要選舉的年輕人，眼睛必須向上看，期待黨內高層的關愛，才有獲得提名參選的機會。但現在黨已沒有資源，基層鐵票也已鬆動，黨的提名早已不是當選保證，被提名人必須脫下皮鞋，換上草鞋，走入最基層，一步一腳印，爭取民眾支持，才會有當選的機會。

陳以信認為，國民黨革實院推動「參政七號角」，鼓勵年輕人參選2022地方議員，看到年輕一代願意為黨出戰，這是很好的事，國民黨的年輕一代就該如此，他也認領「初選納政治獻金法」的立法修正工作，好協助無權無勢的年輕參選人，可以靠小額捐款參加選舉。

陳以信強調，過去的國民黨是年輕人的黨，靠著年輕人的鮮血與熱情，國民黨推翻滿清建立中華民國，北伐成功完成國家統一，對日抗戰獲得最後勝利，播遷來台建設台灣發展經濟，政黨輪替後馬總統帶領重返執政，都是靠年輕人的支持才得以完成！未來國民黨要想奪回政權，一樣要靠年輕人的支持。所以現在更要從年輕人做起，吹起號角鼓勵青年參政，從青年世代開始贏回民心贏回國家！

(中時新聞網)