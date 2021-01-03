身為NBA招牌球星，詹姆斯(LeBron James)很早就與知名品牌麥當勞簽約代言，然而詹姆斯可能一直不喜歡麥當勞。2017年，在合約還剩下1500萬美元的時候詹姆斯提前與麥當勞分手，誰會無端放棄這麼一大筆錢？原來是因為詹姆斯想做披薩生意。

詹姆斯在2015年的一次訪問說：「我在聯盟的頭幾年常吃麥當勞，我也沒做伸展操，那時我才18歲根本不必在乎。」意思是說麥當勞不是很健康的食物，年輕的時候才有本錢大口大口吃。接著詹姆斯想起自己有代言麥當勞，急忙更正說法：「我現在還是每天吃喔，今天早上也吃了滿福堡加蛋！」

不久之後，詹姆斯就表示不會和麥當勞續約，其實他2012年就開始投資布雷茲披薩(Blaze Pizza)。披薩有比漢堡薯條健康？詹姆斯解釋這是有客製服務的披薩，要加什麼食材都由顧客指定，他吃第一次就愛上了，決定全力投入發展。

詹姆斯持有布雷茲10%以上股份，他相信賣披薩賺到的錢將會超過麥當勞給他的代言酬勞。布雷茲2011年從美國加州起家近10年取得良好成果，據說詹姆斯至少回收了10倍投資。

(中時新聞網)