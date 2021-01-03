大甲區公所獲報後，費了不少功夫將字體淡化。（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區林氏貞孝坊是清代貞節牌坊，屬於台中市市定三級古蹟。（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區林氏貞孝坊是清代貞節牌坊，屬於市定三級古蹟，一旁的景點說明告示牌，日前竟遭人以紅色簽字筆塗鴉，把「林氏貞孝坊」的「林氏」兩個字打X，並改寫成一行文字。代管單位區公所獲報後，費了不少功夫將字體淡化，所幸該告示牌並非古蹟，區公所呼籲民眾愛惜公物。

林氏貞孝坊位於大甲區順天路與光明路，是一座清代的貞節牌坊，似一個小型公園。文化局在旁邊設置一面景點說明告示牌，上個月30日被發現遭不明人士以紅色簽字筆塗鴉，把「林氏貞孝坊」的「林氏」兩個字打X，並且改寫成一行字。

民眾看見告示牌遭塗鴉覺得很沒公德心，趕緊通報代管單位大甲區公所，公所人員隔一天緊急前往處置，還特地買了工具，費了不少功夫，才慢慢將塗鴉字體淡化掉。

區長顏金源指出，古蹟林氏貞孝坊幸未有損害，遭塗鴉的告示牌雖不是古蹟，但民眾應該愛惜公物，公所也將調整現場監視器角度，並請警方配合加強巡邏。

大甲區公所呼籲，請大家發揮公德心，切勿毀損、破壞任何公物，違者將依文化資產保存法第103條移送法辦，處6個月以上5年以下有期徒刑，且損害部分應回復原狀，如無法回復應賠償損害。

(中時 )