33歲林姓男子2日下午到台東栗松溫泉突然身體不適，台東縣消防局救災救護指揮中心獲報後，立即調派所屬消防及義消共15名，以輪流揹負方式，晚間抵達入山口送往關山慈濟醫院，男子生命徵象穩定、無外傷且意識清楚。(台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真)

33歲林姓男子2日下午到台東栗松溫泉突然身體不適，台東縣消防局救災救護指揮中心獲報後，立即調派所屬消防及義消共15名，以輪流揹負方式，晚間抵達入山口送往關山慈濟醫院，男子生命徵象穩定、無外傷且意識清楚。

消防局表示，林男因下肢無力導致無法自行上登返回入山口，關山消防大隊集結救援人員共計15名，於下午17時14分接觸；現地氣候寒冷，林男意識清楚、生命徵象穩定，利用預設立好之拉繩自行緩升至較平坦處等待救援，無明顯外傷，救援人員以輪流揹負及攙扶方式協助脫困，期間不斷給予林男心理支持，於18時41分返抵入山口，順利交由救護車送往關山慈濟醫院救治。

台東縣消防局提醒，栗松溫泉地形陡峭，行進間請考量自身體力狀況，充分休息並適時補給飲食；另外叮囑近日寒流來襲、氣溫濕冷，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠，如患有慢性疾病者，建議由嚮導帶領攀登一般路徑。

(中時 )