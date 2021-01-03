「女麗」新年來逢甲夜市報到！台中市政府與逢甲觀光夜市管理委員會合作，辦理「喜逢新年」逢甲美食優惠活動，此次「喜逢新年」逢甲美食優惠活動，自去年12月31日起為期四天，民眾只要來夜市打卡就可以領取抵用券，現場還有「2020台中女麗購」抽獎活動，以及大朋友、小朋友都喜歡的魔術表演。

經發局主任秘書倪世齡表示，「女麗購」活動即日起至2月6日止，活動期間天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽，民眾只需在台中任何店家消費滿額500元，並用「台中購物節」APP登錄發票，即可有機會抽鑽戒、汽車及最大獎黃金五十兩！今天抽出價值3萬元國際知名品牌美妝保養品一名與10萬禮金一名。

下周將抽出按摩椅一台、鑽戒一只及時尚轎車一部等大獎，還沒參加的民眾現在趕快加入，只要到台中任一商家消費累計滿500元，透過更新、下載「台中購物節」APP，登錄發票就能獲得一組抽獎序號，消費越高、得大獎機會越高，歡迎大家踴躍響應！「2020台中女麗購」精彩活動不間斷。

經發局指出，逢甲觀光夜市美名享譽國內、外，在市府與逢甲觀光夜市管理委員會共同努力下，提供消費民眾明亮乾淨的五星級廁所、親子友善的哺集乳室及全區監視系統防護網，營造更友善及安心的消費環境。

此外，今年逢甲觀光夜市參加經濟部優良市集及樂活名攤評核，更獲得「四星優良市集」與「典範市集」殊榮，並獲得4攤4星、18攤3星及10攤2星的樂活名攤佳績，歡迎民眾共同來體驗。

經發局表示，此次「喜逢新年」逢甲美食優惠活動自去年12月31日起為期四天，管理委員會工作人員於夜市出入口發送現金抵用券，民眾只要出示手機拍照打卡證明，就可以向工作人員領取30元抵用券，憑券即可向夜市所屬飲食類攤商兌換使用，數量有限、換完為止，歡迎各位大、小朋友在連假期間都可以來逢甲走走，一起吃美食、迺夜市。

(中時 )