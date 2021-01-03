(14：26更新)修改後的國籍航空機組員檢疫規定，自今年1月起實施。不過，有機組員控訴，兩大國籍航空公司好像私下喬好似的，一起將居家檢疫7天的假，片面規定只有5天防疫公假，另2天要用個人休假。對此，長榮表示，業界均採類似作法；華航則表示，組員派遣與休時均符合相關法令規範。

中央流行疫情指揮中心去年12月28日公布修改後的加強版自主健康管理規範，將前艙3天、後艙5天檢疫期一律拉長至7天，第7天PCR檢測陰性才能進入自主健康管理階段，讓多數守規矩的國籍航空機組員感到沮喪。

未料新制實施，新班表出爐，就有機組員說，看到班表就氣，公司帶頭違法，完全不協商、不討論，直接片面規定7天的防疫公假，有2天計算成個人休假，沒有任何依據與憑據。

對此，長榮航空表示，依中央流行疫情指揮中心之規範，空勤組員執行外站過夜長班返台後，需要進行7天居家檢疫，該期間公司除了給予5天防疫假外，另安排2天休假日，以符合勞基法之規定。據了解，業界均採行類似作法。

依2020年資料顯示，因為疫情導致航班減少，長榮航空空服員年休假日平均約200天，飛行員平均之年休假日為136日，其中B777及B787機隊因貨運載貨需求高，平均年休假日分別為125日及149日。

華航則表示，在疫情期間，華航持續因應防疫政策調整各項作業，並關懷機組人員身心狀況，由衷感謝機組員及所有執勤同仁堅守崗位的付出。

(中時 )