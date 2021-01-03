七股張姓漁民在越冬池中飼養的虱目魚苗不堪低溫，幾乎全數暴斃。（莊曜聰攝）

七股海埔新生地一帶的文蛤池，虱目魚死亡率甚至高達7成，魚兒翻肚，在陽光反射下閃閃發亮，格外顯眼。（莊曜聰攝）

為保持養殖魚塭環境，漁民趁著出太陽時下水清理死亡魚屍。（莊曜聰攝）

這波寒流造成雲林、嘉義地區沿海文蛤混養池的虱目魚損失慘重，南市沿海地區的災情也逐漸浮現，七股海埔新生地一帶的文蛤池較為靠海，又是迎風面，文蛤池中的虱目魚不堪低溫陸續死亡，漁民看著一尾2、3斤重的魚兒翻肚上浮心疼不已，但也只能趕緊清理魚塭，聽到下周還有冷氣團報到，眾人都相當憂心。

台南市沿海地區養殖文蛤面積逾4000公頃，年產量僅次於雲林，是全台第2大產區，其中又以七股區海埔新生地周邊，採淺坪式引海水養殖的文蛤最為有名，但受到地理位置影響，每當低溫寒流報到，漁民總會擔心混養的虱目魚出狀況。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，這2天陸續有人回報虱目魚暴斃災情，上百位漁民反映損害狀況從3成到7成都有，依七股一帶每公頃放養量500到1000尾來計算，粗估死亡數量在5萬尾以上，由於虱目魚死亡屬遲發性災害，加上工作魚寒害損失補助金不高，漁民多半自行下水打撈處理，等到相關單位來勘災已緩不濟急。

楊姓漁民表示，越接近迎風面的養殖池越嚴重，七股海埔新生地一帶魚塭死亡率將近7成，張姓漁民指出，他養在越冬池的虱目魚苗幾乎全死光，文蛤池中也有不少沉底魚屍，只能慢慢清理，他在安南區的朋友有30公頃文蛤池，光是虱目魚就死了上萬斤，聽說接下來還有強烈冷氣團，只希望不要跟2016年霸王寒流相同是溼冷氣候，否則虱目魚恐怕會全軍覆沒。

(中時 )