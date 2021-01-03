效力日本火腿隊的台灣強打王柏融今年是3年約最後一年，前2年沒有打出預期的成績，王柏融被期待能在最後這年打出應有身價，此外在日本球隊待了2年，王柏融已經漸漸融入球隊，日本媒體就報導，王柏融透過玩知名電玩《動物森友會》學日文。

王柏融頂著「四割男」稱號闖蕩日職，不過首年僅獲得88場出賽機會，去年更銳減至只有52場出賽，且多以代打為主，以2成07、2轟的低迷成績作收，今年為王柏融合約年，他也在元旦時寫下新希望，「願我們，在新的一年裡，繽紛璀璨，快樂安康。」

在日本新年期間，日媒也分享有關王柏融的小故事，提到王柏融已經能與隊友用日文溝通，與洋將則用英文為主，隊友杉谷拳士也常找他一起吃飯，目前正積極融入球隊中。

此外王柏融也相當投入於學習日文，一為球團工作人員透露，「王柏融的姊姊也在學習日文，遇到不會的地方都會請教姐姐，此外閒暇時間則是透過電玩《動物森友會》學日文，現在很努力在學習。」

王柏融在旅日前被認為是相當有潛力的強打，外界都期待他今年能有亮眼表現。

(中時 )