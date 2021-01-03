彰化建縣即將滿300年，擁有豐富的人文歷史，以及宗教活動，傳統祭祀活動活絡，每年焚燒的金紙，燃放的鞭炮，所造成的懸浮微粒，對民眾影響甚鉅，近年環保意識抬頭，彰化縣陸續有20家宗教場所，加入減香減金的環保政策，彰化縣長王惠美特別頒贈低炭認證，感謝其對環保的付出。

彰化縣政府鼓勵公廟，加入低炭環保的行列，按「彰化縣政府辦理宗教場所低碳認證要點」，包含以米代金，一爐一香，還有傳統光明燈及太歲燈，改使用節能燈泡，還要建立環保金爐，紙錢集中清運等等，縣府極力推廣，希望能有更多宮廟及宗教場所，能加入環保行列。

近年縣府調查，縣內有將近4成宮廟願意響應環保祭祀，但申請認證意願不高，有宮廟指出，因擔心申請認證標章後，將來公部門會定期稽查，未來如果還必須配合更多政策，會造成業務上繁忙，才會造成申請意願不高。

王惠美說，隨著時代潮流改變，人民的環保意識抬頭，縣府極力思考，要如何在保留傳統宗教文化，以及兼顧民眾生活品質，環保等議題中取得兼顧，目前成效顯著，值得各場所借鏡以及學習，希望透過標章提高寺廟的榮譽感，增加廟宇加入低炭的行列。

彰化縣政府提醒，民眾只要帶著虔誠的心意，敬拜神明，不一定要焚燒香火與紙錢，相信一樣能受到神明庇佑，並且遵守相關規定，盡量不使用香品、紙錢、鞭炮等，一起減少有害物質，在信仰與環保之間取得共識，共同創造優質的信仰文化。

(中時 )