一年一度的119消防節又將來到，新竹縣消防局從4日至8日辦理119防火宣導週活動，除各消防分隊辦理實體宣導外，消防局臉書專頁每日有主題線上宣導活動，民眾只要在線上參加宣導，按讚並留言就有機會拿到充滿消防元素的小禮物。

消防局長孫福佑指出，縣長楊文科推動「安心家園－提供5000只住警器補助專案」，該局去年協助533戶獨居長者、1460低收入戶及217資源回收個體戶，每戶補助1只住宅用火災警報器已完成裝設，今年會持續補助達成弱勢族群住戶全面安裝住警器的目標。

他並說，119防火週每日主題線上宣導活動，分為住宅用火災警報器、電氣使用安全、爐火烹調安全、滅火器操作使用、室內消防栓操作使用等，希望讓民眾建立正確防火知識，提升防災意識及緊急應變能力。

民眾在活動期間先到「新竹縣政府消防局臉書專頁」按讚，並在消防局粉絲專頁中的「每日消防節主題宣導頁面」按下參加，同步於當日消防節主題宣導活動線上頁面進行留言。

參加者可說出對宣導主題的看法或是自身經驗，就可憑手機畫面至鄰近的消防分隊領取獨家消防特色的小禮物，每人限領1份，數量有限，同時也能趁此機會與消防車及當日值班的英勇消防人員一同合影留念，機會難得。

(中時 )