新竹水情不佳，6日將從減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈，頭前溪隆恩堰取水口原本每日供應大新竹20萬噸的民生用水，目前已遽減到12萬噸，隆恩堰下游的豆腐岩變成「豆腐乾」，元旦連假天氣放晴都成民眾打卡景點。

水公司三區處副處長謝東穎表示，去年12月中下旬降雨量集中在大台北地區，目前翡翠水庫有效蓄水量達95％，有31875萬立方公尺，桃園降雨量次之，石門水庫有效蓄水量有13075萬立方公尺，百分比為66.2％。

謝東穎並說，新竹地區由於降雨量很少，寶一到昨天有效蓄水量29.37％僅有147.88萬噸，寶二有效蓄水量也低到32.40％剩1019.63萬噸，目前已從現有管線，每天從石門水庫調度8萬噸支援新竹。

而頭前溪隆恩堰原本每天取水供應20萬噸的民生用水，從去年12月中旬減為15萬噸後，現已降至12萬餘噸，水公司採取在17口抗旱井取水措施，維持15萬噸的民生供水量。

謝東穎指出，北水南送的桃園到新竹的備援管線工程，以目前進度應可在1月底完成通水，每日可從石門水庫調度20萬噸，供應新竹地區產業和民生用水。

6日起橙燈減量供水，是針對每月1000度以上的用水大戶減供，非工業用水戶將減供20％，工業用水則減供5到20％，希望透過總量管制方式實施節水達到7％。

(中時 )