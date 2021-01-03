紀姓男子因多次陳情未果，加上不滿衛福部、食藥署處理方式，2019年1月將車停在大門口，在車內用大聲公擴音，詆毀部長陳時中與署長吳秀梅有奸情、收紅包長達10分鐘，士林地院日前審結，依誹謗罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬，全案仍可上訴。

紀男前年1月14日下午4點多，將車停在南港食藥署大樓大門口，以大聲公播放「有沒有時常約會通姦」、「吳秀梅出來、吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有時常收紅包，兩人有沒有時常通姦」、「吳秀梅你跟衛福部部長兩個有沒有時常收紅包」。

紀男遭起訴後否認犯行，辯稱錄影畫面經過變造的，陳情是憲法保障的權利，吳秀梅是食藥署署長，掌握很大的公權力，就自己的私德或主管公共事務被質問，有足夠能力說明清楚，況且錄影內容的語句都是疑問句，屬於言論自由。

法官傳喚錄影的食藥署人員作證，拍到的轎車屬紀男所有，且沒有借給他人使用，紀主張醫院病人吃假藥，醫院使用的抗生素有問題，無法取得肺炎的專利藥，顯見對於公共政策有所不滿，但為了表達訴求，可用理性、和平的方式，以廣播指稱署長與部長通姦、收紅包，與陳情、請願的目的不符，且未能舉出證據兩人確有其事，與言論自由無關。

判決指出，紀男以播放廣播的方式，刻意散布不實言論，犯後仍飾詞否認，衡量他月收入8萬，依法判刑。

(中時 )