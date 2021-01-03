彰化縣許姓男子2日深夜11時許開車載女友出遊，車輛行經南庄鄉蓬萊村苗124線40.5公里處時，突然爆胎後撞擊路邊護欄，故障車因無法行駛，員警協調拖吊業者幫忙，3日凌晨1時許順利排除障礙。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

彰化縣許姓男子2日深夜11時許開車載女友，從新竹出發欲前往苗栗獅潭方向旅遊，車輛行經南庄鄉蓬萊村苗124線40.5公里處時，突然爆胎後撞擊路邊護欄，故障車因無法行駛，許男趕緊向警方求援，經員警協調拖吊業者幫忙，終於在今日凌晨1時45分吊走故障車，順利排除障礙。

元旦連假期間民眾出遊，出門前務必先檢查車況。苗栗縣警局頭份警分局指出，2日深夜11時23分，轄區員警接到報案，指南庄鄉蓬萊村苗124線40.5公里處往獅潭方向有車禍，員警到場發現是1起自小客車自撞事故，現場無人員受傷，但適逢假日又在山區，肇事許姓駕駛苦尋不著拖吊業者協助。

警方先將警車開起巡邏車停至故障車後方警戒，再先依規定替許男酒測，確認沒有酒駕後，協助協調拖吊業者排除故障車，3日凌晨1時45分許，順利將故障車吊走，許男感恩在心，並向警方表示，原想載女友出遊，但車子行經事故路段時，不明原因爆胎後，撞向路邊護欄，撞擊瞬間安全氣囊也爆開，車子無法行駛才救援。

(中時 )