所有選手準備來自家鄉的特色料理，同場較勁，希望獲得評審青睞。（吳建輝攝）

彰化縣擁有2萬4千多名新住民，從世界各地隻身彰化打拼，3日彰化縣新住民發展協會，在員林三義社區活動中心，舉辦卦山神廚賽，現場聚集來自各地的新住民夥伴。（吳建輝攝）

理事長李明輝說，希望透過美味的菜餚，一解鄉愁，增進彼此的情感，讓台灣這塊土地更美好。 （吳建輝攝）

彰化縣擁有2萬4千多名新住民，從世界各地隻身彰化打拼，3日彰化縣新住民發展協會，在員林三義社區活動中心，舉辦卦山神廚賽，現場聚集20組來自各地的新住民夥伴，各個端出屬於家鄉特色的菜餚，理事長李明輝說，今年受疫情影響，許多新住民無法返回家鄉，因此透過廚藝交流，讓大家齊聚一堂，準備各式年菜，讓大家感覺就像在家鄉過年一樣。

來自廣西的王璇說，今年因為疫情沒有返回家鄉過年，只能透過烹煮家鄉的特色料理，來想念家鄉，今天準備的吉祥「鱸」意，在廣西通常會使用草魚來調理，但這次別選擇用鱸魚，諧音希望能吉祥如意，這道菜在家鄉也是逢年過節才會端出來的大菜，特別拿出來與姊妹們分享。

李明輝表示，事實上比賽已經邁入第5年了，一年一度的廚神比賽，已經變成新住民相當期待的活動，與其說是比賽，更可以說是交流，增進彼此情感，今年因為疫情關係，所選用的食材也都強調有機，要讓大家吃得更健康，增加免疫力，對抗病毒。

李明輝說，彰化有來自不同國家的新住民文化，包含大陸、越南、印尼、泰國、韓國等，讓台灣社會更多元，也豐富大家的生活，今天所有新住民姊妹們齊聚一堂，希望透過美味的菜餚，一解鄉愁，還能增進彼此的情感，讓台灣這塊土地更美好。

(中時 )