全新裝修的富里鄉農特產展售中心。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉農會展售中心二樓也有販賣選用在地農產品製作的便當。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉農會展售中心新增設的咖啡廳，利用乾燥花打造浪漫氛圍。（羅亦晽攝）

「農會像藝廊」花蓮縣富里鄉農會與全台多數農會生鮮超市不同，將鄰近羅山有機村銷售賣場定位觀光遊憩中心，近期更爭取經費千萬餘元重新整頓展售中心、增設文青風咖啡廳，並結合在地農產品販售創意料理，希望農會能在傳統與創新中相互交織，並提供遊客優質休憩空間及消費環境。

富里鄉農會總幹事張素華表示，農會羅山展售中心替農友及旅客服務約有23年，為更符合現代消費市場需求做出改變，去年6月爭取千萬餘元經費增設咖啡廳及整頓賣場，重新規劃賣場路線、銷售物品、便當餐廳美化等，去年7月陸續動工，並於去年底正式完工啟用。

全新裝修的富里鄉農特產展售中心，門口「FULI」2字的大大招牌搭配廣場彩色陽傘裝置，十分吸睛，且新增設的咖啡廳，結合六十石山金針花海製作3D牆，並利用乾燥花打造浪漫氛圍，供民眾拍照打卡。而賣場除販售近百種米產品，為推廣在地農產品，咖啡廳也提供在地咖啡及在地米製品製成的甜點，二樓也有販賣選用在地農產品製作的便當，並提供座位讓旅客能搭配縱谷美景享用美食。

張素華說，富里農會亦提供如米蛋捲等手作課程，未來也將結合金針花季，推出系列活動，讓青農透過互動方式實際與民眾建立連結；不只如此，也利用農村自然元素成立綠色照顧示範站，打造具在地特色、友善健康樂齡生活環境，因應農漁村老化，實踐農業多功能價值，讓民眾感受到「富里的農村，正在金蟬變」。

此外，富里鄉農會2019年曾集結社區居民利用稻草打造動物造型，舉辦第一屆稻草藝術季，廣受好評，今年也決定續辦，並於2月4日至4月30日展出具特色的20件作品。

(中時 )