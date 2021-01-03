「農會像藝廊」花蓮縣富里鄉農會與全台多數農會生鮮超市不同，將鄰近羅山有機村銷售賣場定位觀光遊憩中心，近期更爭取經費千萬餘元重新整頓展售中心、增設文青風咖啡廳，並結合在地農產品販售創意料理，希望農會能在傳統與創新中相互交織，並提供遊客優質休憩空間及消費環境。
富里鄉農會總幹事張素華表示，農會羅山展售中心替農友及旅客服務約有23年，為更符合現代消費市場需求做出改變，去年6月爭取千萬餘元經費增設咖啡廳及整頓賣場，重新規劃賣場路線、銷售物品、便當餐廳美化等，去年7月陸續動工，並於去年底正式完工啟用。
全新裝修的富里鄉農特產展售中心，門口「FULI」2字的大大招牌搭配廣場彩色陽傘裝置，十分吸睛，且新增設的咖啡廳，結合六十石山金針花海製作3D牆，並利用乾燥花打造浪漫氛圍，供民眾拍照打卡。而賣場除販售近百種米產品，為推廣在地農產品，咖啡廳也提供在地咖啡及在地米製品製成的甜點，二樓也有販賣選用在地農產品製作的便當，並提供座位讓旅客能搭配縱谷美景享用美食。
張素華說，富里農會亦提供如米蛋捲等手作課程，未來也將結合金針花季，推出系列活動，讓青農透過互動方式實際與民眾建立連結；不只如此，也利用農村自然元素成立綠色照顧示範站，打造具在地特色、友善健康樂齡生活環境，因應農漁村老化，實踐農業多功能價值，讓民眾感受到「富里的農村，正在金蟬變」。
此外，富里鄉農會2019年曾集結社區居民利用稻草打造動物造型，舉辦第一屆稻草藝術季，廣受好評，今年也決定續辦，並於2月4日至4月30日展出具特色的20件作品。
(中時 )
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