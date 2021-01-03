當年鬧得滿城風雨的「補教人生」，在高國華三婚迎娶陳子璇後趨於安逸，沒想到去年11月陳子璇認了9年婚姻結束，是同年2月時由她提了離婚，高國華也發出告別簡訊直言回頭的機會已經消失，而跨了個年，高國華今突po文宣布「重大決定」，釣出舊愛陳子璇留言發聲。

才認離婚2個月，高國華就宣布「重大決定」！他今在臉書po文，新年許下新期許，「2021年從此拒絕無謂的應酬」，透露自己個性開朗和善又不擺架子的關係，無論是飯局、學生餐聚甚至素不相識的鄰桌，他都很能拉近彼此的距離，但沒想到這回卻因此捲入詐騙事件，「讓我重新檢討審視我這種來者不拒的個性，到底是優點？還是缺點？」。

高國華表示自己離開最愛的補教講台已經3年了，但因為本身好客，別人也很喜歡揪他，所以這3年裡其實每晚都有應酬，「三年下來，我真的是累了，也感覺到有太多的應酬都是非常無謂的，好像每天都在浪費生命！」，如今，回想過去數十年毫無懸念的教學歲月，他坦言：「我喜歡那個站在講台上的高國華老師，那才是真正的我」，看著學生專心並求知識若渴的模樣，他心中就有股恨不得把畢生英文所學傾囊相授的熱情，「我太愛那種傳承的感覺了！」。

因此，高國華在正式宣布重啟補教老師身分，「我要在2021年全面回歸我最熱愛的英文教學，告別過去三年無謂的應酬，還我本真，重新找回迷失的自己！」，還揚言未來要將感情放一邊，餘生全力奉獻在英文教育上，並承諾會帶給大家「最大的驚喜與期待」，不少粉絲給予支持，連舊愛陳子璇都留言發聲力挺：「加油，英文補教天王」，也證實離婚後，兩人仍如私訊說的，保持友好關係。

2021年從此拒絕無謂的應酬 我因為個性開朗，與人為善，毫不擺架子，所以很多不認識的人，第一次在飯局見面，都覺得我笑語如珠，非常有親和力，容易親近，甚至飯局隔璧桌不認識的朋友，都可以和他們立刻打成一片，所以很容易結交新朋友，和我合照的人更... 由高國華發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)